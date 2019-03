Costa Rica perde em casa por 2 a 0 para o Sete de Setembro

Jogando em casa, esta tarde (24) o Costa Rica não teve um desempenho animador e perdeu por 2 a 0 para o Sete de Setembro, no jogo de ida do Campeonato Estadual de futebol.

O jogador Ribeiro foi quem abriu o placar ainda aos 9 minutos do primeiro tempo. Antes mesmo do segundo período Régis ampliou e fez o dele aos 25 minutos.

Volta - Os jogos de volta do Campeonato Estadual acontecem no fim de semana que vem, com o Operário recebendo o Águia Negra no Morenão em 30 de março (sábado).

No domingo (31), às 15h, o Sete joga em Itaporã contra o Costa Rica, e o Comercial encara o Corumbaense no Morenão. Às 16h, Águia e Chapadão duelam no Ninho da Águia.