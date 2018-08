Stock Car Daniel Serra surpreende e larga na frente em Campo Grande Corridas acontecem neste domingo (19), à partir do meio-dia no Autódromo Internacional da Capital.

Daniel Serra surpreendeu os adversários e cravou a pole para a prova deste domingo (19), da Stock Car, em Campo Grande. No treino decisivo, Serra marcou 1:24.584. É a terceira vez que ele sai na frente no ano.

O próprio Serra admitiu que ficou surpreso com a pole, e afirmou ainda, que o uso de pneus mais usados contribuiu bastante para encontrar o acerto ideal do carro.

O grid de largada sofreu alterações após dois pilotos serem punidos. Os comissários da prova entenderam que Max Wilson e Márcio Gomes atrapalharam adversários em voltas rápidas. Com isso, Gomes caiu da 10ª para a 15ª posição. Max que tinha o 3ª lugar garantido vai largar em sexto.

Neste domingo (19), a Stock Car na capital sul-mato-grossense tem rodada dupla, com largadas marcadas ao meio-dia e as 13h (de MS). Informações sobre compra de ingressos estão no site oficial da Stock Car.

Confira o TOP10 do grid de largada:

1 - Daniel Serra: 1:24.584

2 - Felipe Fraga: 1:24.611

3 - Cacá Bueno: 1:24.785

4 - Lucas Di Grassi: 1:24.840

5 - Thiago Camilo: 1:25.261

6 - Max Wilson: sem tempo no Q3

7 - Rafael Suzuki: 1:24.834

8 - Rubens Barrichello: 1:24.877

9 - Gabriel Casagrande: 1:24.904

10 - Cesar Ramos: 1:25.103