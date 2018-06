cop Danilo é cortado de partida contra a Costa Rica; Fagner será titular Fágner entrará em seu lugar

Foto: © REUTERS/Leonhard Foeger

O lateral-direito da seleção Danilo foi cortado do jogo desta sexta-feira contra a Costa Rica. Segundo o GloboEsporte, o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, confirmou que o atleta sentiu uma lesão no quadril e será poupado.Com a saída do atleta, Tite escolheu Fagner para ocupar a vaga.

Em segundo lugar do Grupo E, após ter empatado com a Suíça, o Brasil precisa vencer a seleção da América Central para não precisar depender de ninguém na última rodada se quiser buscar a classificação em primeiro da chave.