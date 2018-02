'AJUDE COMO PUDER!' De Itaporã, judoca consegue vaga na Seleção Brasileira de Judô e pede ajuda para comprar quimono "Para que a atleta consiga realizar o sonho de representar o Brasil nos tatames da Europa, precisa pagar despesas, dentre eles passaportem e quimonos homologados"

Chrislayne de Almeida Alencar, da Associação Yada de Judô, do município de de Itaporã, distante 234 quilômnetros de Canpo Grande-MS, conquistou importantes resultados no ano de 2017, e início de 2018, dentre os quais se destacam as medalhas de bronze nos Campeonatos Brasileiro Região IV disputado em Brasília-DF, e Campeonato Brasileiro final de Judô de 2017 disputado em Lauro de Freitas-BA, Campeão dos Jogos da Juventude de MS, Vice-campeã Jogos Escolares da Juventude Etapa Nacional disputado em Brasília competição máxima em nível escolar no Brasil, Campeã da Seletiva Nacional de base Sub 18 em dezembro na Cidade de Porto Alegre-RS e Campeã do Meeting Nacional Sub 18 ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2018 em São Paulo.

Sempre acompanhadas da Sensei Kely Yada, Chrislayne obteve os expressivos resultados em nível nacional, que lhe permitiram conquistar o topo do Ranking Brasileiro na Categoria Sub 18, Super Ligeiro e um lugar na seleção Brasileira Juvenil de Judô convocada para disputar o Cadet European Judo Cup Zagreb 2018 (Copa Europeia Juvenil de Zagreb, na Croácia, nos dias 10 e 11 de março).

As despesas durante a viagem à Europa serão Bancadas pela Confederação Brasileira de Judô, no entanto há muitos gastos que precisam ser cobertos para que a atleta consiga realizar o sonho de representar o Brasil nos tatames da Europa, dentre eles as despesas para obtenção de passaporte, quimonos homologados pela Federação Internacional de Judô, Backnumber, que somados ultrapassam os R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Qualquer pessoa, ou empresa que desejar colaborar poderá entrar em contato com a Profº Kely Yada pelo telefone/whatsapp 99996-0198