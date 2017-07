Copa Sul-Americana De virada, Flamengo aplica goleada no Chile Clube carioca vence o Palestino por 5 a 2 em Santiago, e encaminha a classificação para as oitavas de final

Foto: Rodrigo Garrido/Reuters

De virada e com um belo gol de Leandro Damião, o Flamengo goleou o Palestino por 5 a 2 na noite desta quarta-feira, no primeiro jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana, e ficou em boa situação para avançar para as oitavas de final. Todos os gols no Estádio La Cisterna, em Santiago, foram marcados no segundo tempo.O clube carioca fez 1 a 0 com o zagueiro Réver, no primeiro minuto da etapa final, mas permitiu a virada do Palestino, que marcou com Joaquin Romo e Benjamin Vidal aos quatro e aos 11 minutos, respectivamente.

O Flamengo precisou de apenas quatro minutos para voltar a ficar na frente do placar outra vez. Berrío marcou aos 13, e Leandro Damião fez de letra aos 15, em um belo gol. O time do Rio de Janeiro anotou o quarto com Rafael Vaz aos 36 minutos, de cabeça, e Éverton Ribeiro fechou a contagem, de pênalti, aos 43.

Com o resultado, o Flamengo poderá perder até por 3 a 0 no jogo de volta que se classificará para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no dia 9 de agosto, no Maracanã. Vale lembrar que o Palestino eliminou o clube carioca na mesma competição no ano passado.