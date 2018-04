Futebol Del Nero é banido do comitê de ética por recebimento de propina "Fifa baniu o presidente da CBF por envolvimento no maior esquema de corrupção da história do esporte"

Por: Tero Queiroz 27/04/2018 às 08:41

Foto: Reprodução/Imirante.com O presidente suspenso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, foi banido do futebol pelo comitê de ética da Fifa por ter recebido propina, anunciou a federação internacional de futebol hoje, sexta-feira (27). A Fifa informou que Del Nero foi investigado devido a envolvimento em “esquemas nos quais ele recebeu propina por seu papel na concessão de contratos a empresas pelos direitos de mídia e de marketing de vários campeonatos de futebol”. Del Nero, ex-membro do comitê executivo da Fifa, está entre os 42 dirigentes de futebol e executivos de marketing esportivo indiciados nos Estados Unidos em 2015 em um escândalo de corrupção que provocou a maior crise da história da Fifa. Del Nero nega qualquer irregularidade.