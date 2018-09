Jogos Escolares Delegação do MS está em Joinville para participar da fase Regional dos Jogos Escolares

Alunos-atletas do Mato Grosso do Sul já estão de na cidade de Joinville, em Santa Catarina, prontos para os Jogos Escolares Regionais que iniciam nesta quinta (26.9). A delegação de MS é composta por 160 desportistas. A etapa reunirá as modalidades coletivas do futsal, voleibol, handebol e basquetebol.

Os representantes do Estado no futsal dos Jogos Escolares são os municípios de Dourados, com as meninas da EE Presidente Vargas, e de Três Lagoas, com a equipe masculina da EM Professora Eulália Vieira. Nos Jogos da Juventude, a Funlec-Raul Sans de Matos, de Campo Grande, irá representar MS no feminino e masculino da modalidade.

A equipe de Ponta Porã estará disputando as quatro vagas no voleibol, a EE João Brembatti Calvoso foi campeã no Escolar masculino e feminino, numa sequência de vitórias, o município permanece invicto há quatro anos no Estado e busca o título regional.

No handebol a equipe feminina da EM Doutor Eduardo Olímpio Machado, de Campo Grande, e os garotos da Escola SEI (Serviço de Educação Integral de Dourados) participarão da seletiva dos Jogos Escolares em Joinville. Os municípios de Campo Grande, com a Funlec-Raul Sans de Matos e de Nioaque, com a EE Odete Ignêz Resstel Villas Boas, – no feminino e masculino -, respectivamente, estarão na disputa nos Jogos da Juventude.

A delegação de MS, composta por 160 desportistas, viajou nessa terça-feira (25.9) para Joinville.

As equipes campeãs no Jems de basquetebol foram Costa Rica, no feminino, com a EM Francisco Martins Carrijo e, no masculino, a equipe que levou o troféu foi a Escola de Educação Cativante de Rio Brilhante.

No Jojums de basquetebol feminino, a equipe que conquistou o primeiro lugar foi Três Lagoas com a EE Dom Aquino Correa e, no masculino, o município campeão foi Ponta Porã com o Nota Dez Educacional-Colégio Elite).

Os estados participantes da seletiva Regional são: Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Etapa Nacional

Os Jogos Escolares (Jems) e da Juventude (Jojums) etapa Nacional acontecem em Natal (RN) de 12 a 25 de novembro. Mais de seis mil alunos-atletas de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos participarão do evento.

Ao todo serão 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia (apenas na categoria 15 a 17 anos), xadrez e wrestling.