Brasileirão Desfalcado, Palmeiras faz 'decisão' contra o Flamengo no Maracanã O time de Luiz Felipe Scolari defende a liderança do torneio com quatro pontos de vantagem sobre o rival. Se vencer, dará grande passo rumo ao título

O confronto deste sábado entre Flamengo e Palmeiras define o rumo do Brasileirão. O time de Luiz Felipe Scolari defende a liderança do torneio com quatro pontos de vantagem sobre o rival. Se vencer, dará grande passo rumo ao título e vai tratar de administrar a vantagem, que iria para sete pontos.

Se perder, o líder será ameaçado nas próximas rodadas, pois a vantagem cairá para um ponto. Se todos os jogos de um torneio de pontos corridos valem uma decisão, o jogo do Maracanã vale um pouco mais em função do peso das rodadas finais e do lado emocional.