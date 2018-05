Flamengo Diego tem problema no mesmo joelho lesionado no ano passado

O meio-campista Diego sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Ceará no último domingo (29 de abril). A informação foi divulgada pelo clube carioca na manhã desta terça-feira (1).

Confira abaixo o comunicado:

"O atleta Diego sentiu dores no joelho direito ainda no primeiro tempo, no jogo contra o Ceará. Ontem à noite, realizou exame que constatou pequena lesão no ligamento colateral medial. Iniciou tratamento."

No ano passado, o camisa 10 também sofreu uma lesão nesse ligamento. Na época, o meio-campista passou por cirurgia para resolver um problema no menisco do mesmo joelho, enquanto o tratamento do ligamento colateral medial foi feito apenas com fisioterapia.

A equipe não revelou quando ele retornará aos gramados, mas, segundo o FOX Sports, Ricardo Lay, ele ficará de fora pelo menos dos próximos dois jogos do Rubro-Negro, contra a Ponte Preta e Internacional. Elle deve ter chances de atuar na partida de volta contra a Ponte, pela Copa do Brasil, na próxima semana.