#LUTO Dono de risada deliciosa, Bira do programa do Jô, morreu hoje aos 85 anos Bira era um dos integrantes do sexteto do Programa do Jô e ficou famoso por acompanhar o apresentador durante 29 anos na televisão, tanto no SBT quanto na Globo

Por: TERO QUEIROZ 22/12/2019 às 12:12 Comentar Compartilhar

Bira era dono de uma das risadas mais famosas da TV Foto: Divulgação/Rede Globo Morreu na manhã de hoje, domingo (22), aos 85 anos, o músico baiano Ubirajara Penacho dos Reis, mais conhecido como Bira do 'Programa do Jô'. Dono de uma risada famosa, Bira foi durante 29 anos baixista do Sexteto de Jô Soares na TV. Ele estava internado desde a última sexta-feira (20) no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, após sofrer Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele veio a óbito após parada cardíaca. Nascido em Salvador, na Bahia, destacou-se na TV ao lado de Jô Soares, característica mais marcante era sua risada, sempre alta e contagiante. Ele era um dos membros da banda com que Jô mais interagia.