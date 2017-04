Esporte Douradense alcança bom resultado em Fortaleza

Foto: Divulgação

A corredora douradense Elizabeth Dias Coca (OCA Ambiental) foi a primeira colocada na categoria 50/59 anos, na etapa deste final de semana do Circuito das Estações disputado domingo na orla de Fortaleza no Ceará. A atleta sul-mato-grossense foi a decima segunda colocada no geral na prova dos 5 quilômetros e fez um dos seus melhores tempos este ano.

O Circuito das Estações é disputado em várias capitais brasileiras e a etapa cearense contou com mais de quatro mil corredores nos 5 e 10 quilômetros. Esta foi a primeira participação de Beth Coca no Circuito. “Estava um pouco cansada da longa viagem, mas na hora da prova me senti bem e pude além de curtir uma prova muito boa, disputada em um lugar lindo, ter um resultado muito bom com um tempo que me deixou satisfeita”, disse a atleta.

Este ano Beth já participou de quatro provas sendo a primeira colocada em três delas e ficando em terceiro lugar na Corrida Internacional de Tarabai, no interior paulista, uma das mais competitivas do Brasil.

Neste final de semana o desafio será em Assunção na Corrida da Samsung Running Festival, que faz parte do calendário paraguaio de provas de rua e deverá ter cerca de 5 mil corredores entre eles os melhores atletas de vários países da América do Sul.