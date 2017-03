Esporte Douradense fica entre as melhores no interior paulista

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Foto: Divulgação

A corredora douradense Elizabeth Coca (OCA Ambiental) foi a terceira colocada na categoria de 50 a 59 anos na Corrida Internacional de Tarabai disputada neste domingo no interior paulista. A prova reuniu os melhores atletas corredores de rua do país e vários africanos, além de competidores de países sul-americanos.

No masculino os três primeiros colocados nos 10 quilômetros foram os africanos Daniel Kiprotich, Joshua Kipmemboi Kogo e Workie Zewde Wosenu.

Já a prova feminina foi vencida pela brasileira Joziane da Silva Cardoso da equipe Pé de Vento/Caixa, a segunda colocada foi Marcela Cristina Gomez Cordeiro do Cruzeiro de Belo Horizonte, seguida da queniana Caroline Jepkremei Kimosop.

Beth Coca que vinha disputando provas de 5 quilômetros considera que a adaptação aos 10 quilômetros foi muito boa e faz parte do treinamento para as duas meias maratonas que a atleta deve disputar este ano.

“Me senti muito bem e ficar entre as 25 melhores atletas da prova foi uma marca que na verdade não achei que conseguiria, já que o nível foi muito forte e o percurso dificílimo, mas o treino diário foi suficiente para me colocar bem na classificação ”, disse a douradense.

Na categoria entre 50 e 59 anos, Beth ficou atrás de Malgrane Maturana que ficou em segundo e da corredora de Maracajú Marleyde de Fátima Costa que ficou em primeiro.

Outros douradenses

Luiz Olmedo (Sete de Setembro /TNY Sports ) foi o decimo sexto colocado na categoria de 30 a 39 amos e o filho dele André Luiz Olmedo (Sete de Setembro /TNY Sports ) teve que participar de uma categoria com atletas até 29 anos, já que uma ordem judicial impediu a realização da competição para corredores com idade inferior a 18 anos. Com isso ele participou da corrida fora de sua categoria e mesmo assim foi o decimo segundo colocado.