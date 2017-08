Esportes Douradenses são destaques competição em Assunção

Atletas de Dourados conseguiram de destacar nas provas realizadas neste final de semana na Maratona Internacional de Assunção (MIA) que foi disputada neste final de semana na Capital paraguaia. Cerca de 30 corredores douradenses participaram do evento que teve a largada e chegada na avenida Costaneira às margens do Rio Paraguai.

Antonio Moura foi o primeiro colocado nos 10 quilômetros para atletas de 60 a 64 anos, Sandra Mara Arósio venceu a prova dos 10 quilômetros para corredores de 55 a 59 anos, Silvana Melo Ferri foi a melhor atleta na Meia Maratona para corredoras de 45 a 49 anos. Já Regina Ferri Flores foi a segunda colocada nos 60 a 64 anos nos 5 quilômetros e Gisele Venâncio a terceira colocada nos 10 quilômetros para atletas de 35 a 39 anos.

A atleta Elizabeth Dias Coca (Oca Ambiental) venceu pelo quarto ano consecutivo a categoria 50 a 54 anos, nos 5 quilômetros. Esta foi a oitava vitória seguida dela em provas disputadas em Assunção. Ele ano ela foi a primeira colocada em sua categoria na Samsung Racing ficando entre as dez melhores atletas da prova.

A Maratona Internacional de Assunção é disputada em 42, 21, 10 e 5 quilômetros e todos os anos mais de 5 mil atletas participam da prova que é a mais tradicional competição de corridas de rua do Paraguai.

Nos últimos anos é comum os corredores de Dourados vencer as categorias e também ficar entre os melhores competidores de vários países da América do Sul e do mundo. Para a organizadora da MIA, Myrta Doldán, Dourados possui bons atletas em várias categorias e sempre que participam do evento conseguem destaque entre os melhores. “Vocês tem bons corredores e a presença deles em nosso evento sempre é muito bom e para nós é um prazer recebe-los aqui”, disse ela.