Esporte Em 'guerra fria', Vini Jr. tem apoio de cúpula do Real e descarta saída De um lado, uma diretoria que quer ver o investimento de 45 milhões de euros em campo. Do outro, um treinador que ainda não confia completamente no menino

Foto: © DR

Vinicius Júnior ainda não brilhou dentro de campo como muitos esperavam, mas já domina capas de jornais, noticiário e debates em Madri. O jovem atacante de 18 anos está no meio de uma "guerra fria". De um lado, uma diretoria que quer ver o investimento de 45 milhões de euros em campo. Do outro, um treinador que ainda não confia completamente no menino e cobra a contratação de um atacante de ponta para seu time.

As duas partes evitam declarações públicas sobre o caso, mas a queda de braço existe. A cúpula merengue já informou a Julen Lopetegui que não deverá fazer grandes investimentos para o setor ofensivo por ora. O objetivo ainda é Neymar, mas a médio prazo, em uma janela futura. O treinador, por sua vez, tenta provar, por meio de suas escolhas, que há uma demanda urgente.

Do banco de reservas, ou às vezes atuando pelo Real Castilla - time B do clube -, Vinicius Júnior mantém a tranquilidade. Sem perder o sorriso característico, descarta as insinuações de que poderia ser envolvido em um empréstimo para um time de menor porte. Estafe do atleta e diretoria descartam com veemência tal opção. Não bastasse o potencial técnico do jovem ex-Flamengo, o Real Madrid não pensa em abrir mão de um dos maiores valores midiáticos que chegaram à capital espanhola nos últimos tempos. Mesmo com poucos minutos em campo, Vinicius atrai a atenção de todos e já não consegue andar pelas ruas sem ser assediado.

Durante esta semana, o Marca, um dos principais jornais esportivos da Espanha, estampou na capa que o jovem poderia voltar ao Flamengo por conta do pouco aproveitamento e de um aditivo em seu contrato que previa tal situação em janeiro de 2019. O empresário do atleta, Fred Pena, desmentiu tal termo no vínculo, bem como uma possível volta ao Brasil.

O mesmo jornal, no entanto, mostrou recentemente que nem a própria torcida deseja este cenário. Em uma pesquisa, 88% dos fãs merengues pediam a entrada de Vinicius Júnior no time.

Por enquanto, Julen Lopetegui mantém sua posição e não endossa as vontades de time e diretoria. Sorridente e tranquilo, Vinicius Júnior segue treinando com o elenco principal e conquistando também os companheiros. Entre o Castilla e o Real, ainda aguarda sua chance de encerrar a "guerra" e entrar em campo de vez.