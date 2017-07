Brasileirão Em jogo emocionante Flu empata com Chape no Giulite Coutinho "O resultado levou o Fluminense do nono para o sétimo lugar, com 16 pontos, enquanto a Chapecoense se manteve em 15º, com 14 pontos"

Um empate de 3 a 3 entre Fluminense e Chapecoense, no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, no interior do estado do Rio, encerrou na noite da segunda-feira (3), a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Fluminense do nono para o sétimo lugar, com 16 pontos, enquanto a Chapecoense se manteve em 15º, com 14 pontos. O líder é o Corinthians, com 29 pontos, em segundo está o Grêmio, com 22, em terceiro o Flamengo, com 20, e em quarto o Palmeiras, com 19 pontos.

Na zona de rebaixamento, estão o São Paulo com onze pontos, o Vitória e o Avaí, com nove, e o Atlético Goianiense, com sete. A 12ª rodada terá os seguintes jogos: Vasco x Flamengo, Atlético Paranaense x Vitória; Corinthians x Ponte Preta; Chapecoense x Atlético Mineiro; Botafogo x Atlético Goianiense; Cruzeiro x Palmeiras; Bahia x Fluminense; Santos x São Paulo; Grêmio x Avaí e Coritiba x Sport.

Com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo no domingo (2), o São Paulo caiu para o 17º lugar e a diretoria demitiu nesta segunda-feira o técnico Rogério Ceni, ex-goleiro do clube e que trabalhava como treinador pela primeira vez após se aposentar como jogador.

No Recife, Sport e Náutico anunciaram em conjunto a decisão de abandonar a Copa do Nordeste, não mais disputando a competição a partir de 2018. Os motivos alegados foram prejuízos financeiros e conflitos de datas com outras competições que acabam prejudicando o rendimento dos jogadores e a participação dos clubes nos torneios que disputam. (Com EBC).