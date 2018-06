Copa da Rússia Em recuperação, Mohamed Salah é confirmado na Copa e joga pelo Egito "Depois de se lesionar na final da Liga dos Campeões e ter sua participação no Mundial colocada em dúvida"

Salah lesionou-se num lance com Sergio Ramos Foto: Reprodução/SAPO Desporto

Grande sensação do futebol mundial na temporada 2017/18, Mohamed Salah estará com o Egito na Copa do Mundo. Depois de se lesionar na final da Liga dos Campeões e ter sua participação no Mundial colocada em dúvida, o atacante do Liverpool garantiu presença de forma oficial no torneio ao ter seu nome incluído na lista final de 23 nomes da seleção africana, divulgada nesta segunda-feira.

Salah garantiu a camisa 10 da equipe comandada pelo técnico Héctor Cúper, que precisou cortar seis nomes da pré-relação com 29 jogadores divulgada no mês passado. Ficaram de fora o goleiro Mohamed Awaad (Ismaily), os defensores Karim Hafiz (Lens-FRA) e Amro Tarek (Orlando City – EUA), os meio-campistas Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek), Ahmed Koka (Braga), e o atacante Ahmed Gomaa (Masry).

Com vaga garantida no time egípcio, Salah agora corre contra o tempo para estar apto a entrar em campo, depois de sofrer uma lesão no ombro esquerdo ainda no primeiro tempo da final da Liga dos Campeões, há pouco mais de uma semana. O atacante viajou para a Espanha para realizar tratamento no local machucado e deve ficar de três a quatro semanas sem entrar em campo. Ele deve se apresentar à seleção apenas na próxima semana.

No twitter, Salah postou uma foto fazendo exercícios deu a entender que “bons sentimentos”.

Confira a lista final do Egito para a Copa do Mundo:

Goleiros: Essam El-Hadary (Taawoun-ARA), Mohamed El-Shennawi e Sherif Ekramy (Al Ahly);

Defensores: Ahmed Fathi, Saad Samir e Ayman Ashraf (Al Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh-ARA), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich) e Mahmoud Hamdy (Zamalek);

Meio-campistas: Shikabala (Al Raed-ARA), Abdallah El-Said (KuPS-FIN), Mohamed Elneny (Arsenal-ING), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah-ARA), Mahmoud Hassan (Kasimpasa-TUR), Ramadan Sobhi (Stoke City-ING), Sam Morsy (Wigan-ING) e Amr Warda (Atromitos-GRE);

Atacantes: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool).