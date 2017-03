Esporte Encontro das Tops do Beach Tennis define campeãs em Campo Grande

O fim de semana foi de disputas nas areias do Point Bertioga na Vila Ypiranga em Campo Grande. Oito duplas femininas disputaram o título do 1º Encontro das Tops do Beach Tennis. O evento, em comemoração ao mês da mulher, foi marcado por rallyse belas jogadas, reunindo atletas experientes e iniciantes na modalidade.

Na final, disputa acirrada com vitória da douradense Maria Bruzarosco ao lado da atleta da capital Aline D’ávila em cima das atletas de Campo Grande, Eva Regina e Talita Cardoso. De acordo com Aline, foram jogos difíceis com bom nível técnico. “Foram os jogos mais fortes que já fizemos desde que comecei a praticar a modalidade, todas as atletas estão de parabéns, foi um torneio sem favoritas com jogos muito equilibrados” revelou Aline.

A competição reuniu atletas de várias idades, como a pequena Rebeca Ferreira de 13 anos, que chegou a semifinal mas foi derrotada jogando ao lado de Diana Oliveira. “Para nós que, apesar da pouca idade, já almejamos o esporte de alto rendimento para chegar a categoria profissional, essas competições são muito importantes, perdemos na semi mas ganhamos experiência e isso a gente leva para vida” completa Rebeca.

Além da disputa, o objetivo era a confraternização e a comemoração. De acordo com a atleta Kelly Pereira, muitas mulheres, por falta de tempo, deixam de praticar uma modalidade ou fazer atividade física e desde que ela conheceu o beach tennis, ela não parou mais de jogar. “Foi amor a primeira vista, desde que comecei a jogar não parei mais e a gente sente como a prática esportiva melhora a saúde, o bem estar, por isso nem penso em parar” relata Kelly.

O evento teve apoio da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul que vai realizar no final de abril e início de maio a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis, competição que vale pontos para o ranking estadual da modalidade. (Com Assessoria)