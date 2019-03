ESPORTE & POLÍCICA PÚBLICA Encontro discute políticas públicas para o Esporte de MS

O III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019 acontece hoje (22) em Campo Grande. O evento está sendo realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Auditório Germano de Barros).

O evento tem como objetivo promover um debate e articular a construção e implementação de políticas públicas para os próximos quatro anos no âmbito esportivo estadual, a Fundesporte reunirá os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva, de lazer, e gestores municipais e autoridades do poder legislativo.

Durante o encontro está prevista uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundação nos últimos quatro anos de gestão, possibilitando a indicação de problemas, ideias e sugestões para a melhoria das atividades e ações que serão realizadas pela Fundesporte a partir de 2019.

Haverá também debates e discussões sobre o tema do Fórum e será apresentado o pré-calendário de ações da Fundação para este ano. Na ocasião será entregue pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, juntamente com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e autoridades, os primeiros kits de material esportivos para as escolas estaduais do MS. Ao todo aproximadamente 500 escolas serão contempladas com o investimento do Governo Estadual por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul

“Estamos na expectativa para realização deste III Fórum e Encontro de Gestores. Para nós é de extrema importância a participação dos gestores e dos diversos segmentos esportivos do Estado e do poder legislativo e estadual, para que possamos debater e encontrar soluções para as ações que serão realizadas neste e nos próximos anos”, revela Marcelo Miranda.