Equipe da Capital disputa JEMS hoje em Coxim

A equipe de Futsal que venceu na Seletiva Escolar, realizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em março, começa a competir nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) em Coxim, nesta quinta-feira (10). Os jogos acontecem no Ginásio Municipal Fernando Fontoura até o dia 13 de maio.

O Time participante do futsal masculino de Campo Grande será a Escola Elite Mace, na categoria B, de 12 a 14 anos, que tem seu primeiro jogo às 10h contra o time de Sete Quedas. A delegação da Capital ainda enfrenta nesta quinta-feira o time Paranhos às 16h. E amanhã joga contra o time Amambai.

Para o técnico Sérgio Pavão, treinador do time, ser campeão na etapa municipal trouxe excelentes resultados levando a equipe a disputar os Jogos Estaduais. “Foram dois anos de treino com essa equipe, comecei quando eram mirins e agora estamos com uma boa base, a estreia é sempre mais difícil, mas estamos preparados para alcançarmos a vitória nos jogos”, afirmou.

A modalidade de Futsal abre o evento com 46 municípios, totalizando 620 atletas, em 19 equipes femininas e 46 masculinas.