Handebol Equipe de Jardim vem à Campo Grande e leva trofeu de campeã pela 2º vez "Escola Castelo Branco de Jardim é bicampeã masculina do handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems)"

A equipe da Escola Castelo Branco de Jardim é bicampeã masculina do handebol dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). Os garotos confirmaram o favoritismo e ficaram com o título, na na sexta-feira (14.7), no ginásio do Rádio Clube Campo. O adversário e medalha de prata foi o time da EM Professor Múcio Teixeira Junior, da Capital.

Jardim fez sua melhor partida na competição. Começou atacando forte e logo abriu vantagem no placar. A defesa firme só foi furada quando o time já vencia por cinco gols. O primeiro tempo terminou 18×6. Os campeões de 2016 não diminuíram o ritmo na etapa final. Concentrados, continuaram defendendo bem e aproveitando os contra-ataques. Placar final: Jardim 33×10 Campo Grande.

Autor de 11 gols, Matheus Amarilha foi eleito o atleta destaque da final. A marca da partida porém, foi o jogo coletivo. Tanto Campo Grande quanto Jardim rodaram bem a bola e os jogadores que marcaram os gols eram os mais bem posicionados. “O coletivo do nosso time é muito forte, a marcação é muito boa. Não foi fácil porque tinha muita pressão porque nós tínhamos ganhado o ano passado, mas os meninos corresponderam quando mais precisava que era nessa final” analisou o técnico Cristhian Grubert.

“Foi o melhor momento da minha vida. Eu nunca tinha saído para jogar um Jems e agora vou para o meu primeiro brasileiro. Estou muito feliz”, disse Alexandre, autor de cinco gols. “É uma emoção muito grande. Eu gostei de tudo. A recepção foi ótima. Agora é só alegria”, contou o também estreante Vinícius.

Bicampeão dos Jems, Lucas se prepara, junto com os colegas, para sua segunda participação nos Jogos Escolares da Juventude. “A gente entrou em quadra com espírito de vencedor e conseguiu o bi. Agora é treinar mais ainda, para fazer um bom brasileiro e conseguir medalhar lá também, porque este ano a gente tem chance”, afirmou. “Vamos virar a chave para o nacional, dobrar a rotina de treinos, corrigir os erros, assistir às gravações dos jogos e ver o que mais precisamos melhorar. Eu almejo uma semifinal e garanto que a gente não vai cair”, completou o técnico referindo-se ao fato da equipe estar na primeira divisão do escolar, elite da modalidade.

Feminino

No feminino também houve bicampeonato. A EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos ficou com o título. Atual campeão da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude (Jems), o time luta para se manter na elite do esporte.

Os Jems são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e garantem ao vencedor o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude, marcados para setembro, na cidade de Curitiba (PR). (Com Portal MS).