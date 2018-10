Reme Escola Licurgo de Oliveira Bastos conquista primeiro lugar nos jogos escolares da Reme

A escola municipal Licurgo de Oliveira Bastos foi a grande campeã da 44ª edição dos Jeres (Jogos Escolares da Reme Municipal de Ensino), totalizando 105 pontos. O segundo lugar ficou com a escola Professor Vanderlei Rosa, que fez 73 pontos e o terceiro, com a Eduardo Olímpio Machado, que totalizou 47 pontos.

A cerimônia de premiação aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º), no auditório do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e contou com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, além do chefe da Divisão de Arte, Esporte e Cultura da Reme, Marcos Antonio Lopes, além de alunos e professores das escolas premiadas.

A tradicional competição da Reme reuniu, na edição deste ano, 3.114 alunos, com idades entre 7 a 14 anos de 75 escolas. As modalidades disputadas foram atletismo, judô, jogos de damas, xadrez, tênis de mesa, ginástica artística, ginástica rítmica, basquetebol, handebol, voleibol e futsal.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, ressaltou a dedicação dos técnicos e professores envolvidos nas competições. “A realização dos jogos só é possível com o empenho de cada um de vocês, desde os treinos até a logística de transporte dos alunos. Todas as atividades só acontecem devido ao envolvimento de todos”, afirmou.

Os benefícios proporcionados pelas atividades esportivas oferecidas na Reme por meio da Deac, também foram pontuados pela secretária. “Temos a convicção de que essas atividades são importantes não só pelo caráter de competição, mas também porque proporcionam o crescimento individual de cada aluno”, disse.

O chefe da Deac, Marcos Antônio Lopes, também ressaltou o comprometimento da equipe, afirmando que ele foi o principal elemento no processo de realização dos Jeres. “Nossos professores e técnicos são totalmente dedicados aos eventos da Deac e aos treinamentos que realizam nas escolas, o que motiva nossos alunos”, destacou.

Emoção

Para a diretora da escola Licurgo de Oliveira Bastos, Claudeci de Paula de Almeida, os Jeres promovem a interação entre os alunos e a troca de experiências, além de incentivar a auto estima. “Esse é o objetivo do esporte, mas ficamos muito emocionados com o primeiro lugar porque a escola conseguiu manter o mesmo patamar de vitórias que conquistou nos anos anteriores”, disse.

Também feliz com o segundo lugar, a diretora da escola Professor Vanderlei Rosa, Lucilene Fernandes de Oliveira pontuou que a prática esportiva é fundamental na formação do aluno. “Uma escola sem esporte é uma escola sem vida. Tenho uma satisfação muito grande em ver que nossa unidade funciona o dia todo, até a noite, proporcionando atividades às crianças”, afirmou.

Treinando vôlei há seis anos, sempre na escola Alcídio Pimentel, a aluna Jaqueline Gualda Ibanez, 14 anos, falou sobre a emoção de ver a escola campeã na modalidade. ‘É a realização de um sonho porque me dedico muito. Meu objetivo é ser atleta profissional e seguir carreira no vôlei. Meus pais me apoiam muito e estou muito feliz com a nossa conquista”, destacou.

Coordenado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), os Jeres são uma promoção da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Semed, e têm por finalidade incentivar a união e troca de experiências entre as escolas da Reme. O objetivo também é oportunizar o intercâmbio entre os alunos, estimulando a prática desportiva através da perspectiva de uma educação integral.