Espanha demite técnico da seleção dois dias antes de estreia na Copa

A seleção espanhola, uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo da Rússia, sofreu um enorme baque nesta quarta-feira. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, anunciou que demitiu o técnico da seleção do país, Julen Lopetegui, apenas dois dias antes da estreia do time no Mundial.

O dirigente se revoltou ao saber, cinco minutos antes do anúncio oficial, que Lopetegui dirigirá o Real Madrid depois da Copa.“Nós nos vimos obrigados a prescindir do técnico nacional”, declarou o dirigente em entrevista coletiva concedida na concentração da campeã mundial de 2010, na cidade russa de Krasnodar.

“Ganhar é muito importante, mas há coisas ainda mais importantes, como as formas de trabalhar.”Rubiales também definiu o substituto de Lopetegui: o ex-zagueiro Fernando Hierro, que era diretor da federação.

A saída de Lopetegui acontece depois de o Real Madrid anunciar inesperadamente na terça-feira que o técnico, que havia recentemente renovado seu contrato com a seleção da Espanha, assumiria como treinador do time na próxima temporada. O Real está sem técnico desde o pedido de demissão de Zinedine Zidane, no mês passado.

Jogadores tentaram intervir

Segundo informações do diário Marca, líderes do time como Sergio Ramos, Gerard Piqué e Andrés Iniesta tentaram convencer o presidente a manter Lopetegui no cargo, mas não obtiveram sucesso.

A estreia da Espanha ocorre na sexta-feira, às 15h (de Brasília), contra a seleção de Portugal, do craque Cristiano Ronaldo.