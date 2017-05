Vôlei de Praia Open "Estado vai se preparar para ser o melhor"; diz Reinaldo ao lado do campeão Emanuel Rego

“Vamos nos preparar para ser a melhor etapa do Brasil”, disse o governador Reinaldo Azambuja, ao participar do lançamento da primeira etapa da temporada 2017 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, que será realizada em Campo Grande entre os dias 13 e 17 de setembro. A solenidade foi realizada na manhã da quinta-feira (11.5), na Governadoria, com a presença do campeão olímpico Emanuel Rego – atualmente embaixador do vôlei no Brasil -, lideranças políticas e esportivas.

No ano passado, o retorno do circuito nacional a Mato Grosso do Sul, depois de seis anos, por iniciativa do Governo do Estado, colocou Campo Grande como segunda melhor etapa, na avaliação da Confederação Brasileira de Vôlei. Para o governador Reinaldo Azambuja, que se esforçou pessoalmente para garantir a etapa deste ano, o sucesso do maior evento do vôlei brasileiro na Capital deve ser creditado também à população, que lotou a arena no Parque das Nações Indígenas.

Reinaldo Azambuja disse que o bom desempenho de Campo Grande em 2016 credenciou o Estado a sediar a nova etapa.

“Na realidade, o esforço é de todos, coletivo, onde a participação do Banco do Brasil foi fundamental, não apenas na escolha de Mato Grosso do Sul, quando todos os estados reivindicam uma etapa, mas pela estrutura financeira que coloca à disposição da competição”, destacou o governador. Para ele, é um orgulho para o Estado sediar novamente o Open de Vôlei de Praia, acrescentando que é “um prêmio, um ganho para Mato Grosso do Sul em visibilidade nacional”.

Durante sua fala, Reinaldo Azambuja destacou a presença do ex-atleta Emanuel no lançamento do circuito nacional, deste ano, e disse que a primeira-dama, Fátima, ao seu lado durante a cerimônia, foi também uma ex-atleta de vôlei, quando morava em São Paulo. Ao final, o governador foi presenteado com camisas oficiais das seleções brasileira e sul-mato-grossense de vôlei, e convidou Emanuel Rego, a quem entregou uma lembrança (gravura do artista plástico Isaac Oliveira e um livro do Pantanal) para estar em Campo Grande na abertura da primeira etapa.

Um celeiro do vôlei

Emanuel: Mato Grosso do Sul é um exemplo na formação de base do esporte de quadra.

Presente ao lançamento da temporada 2017, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Neuri Barbérie, elogiou a organização da etapa do ano passado realizada em Campo Grande e disse que o Estado merece sediar a competição porque é um celeiro de grandes atletas, enumerando Benjamin (campeão olímpico em Atenas), Talita, que está na ponta do vôlei de praia; Saymen Barbosa e agora a jovem Vitória Lopes, que, aos 17 anos, é considerada a nova revelação brasileira.

“Mato Grosso do Sul faz um trabalho de base espetacular e a volta do Open de Vôlei de Praia é resultado do apoio que se dá aqui ao esporte, de um lado a federação local e o Governo do Estado, e também pela dedicação pessoal de cada um, do governador principalmente, para garantir que Campo Grande seja novamente a capital de mais uma temporada”, disse Barbiéri, que recebeu do governador como lembrança uma caixa com licores de pequi e um livro do Pantanal.

O campeão olímpico Emanuel Rego também elogiou o trabalho de formação de base que se faz no Estado, por iniciativa da federação local de vôlei e a parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Ele disse que foi prazeroso vir a Campo Grande e perceber que essa sinergia que existe pelo desenvolvimento do voleibol regional não se dá apenas na base, mas existe a participação do gestor público, que considera essencial para revelar novos campeões olímpicos.

“Essa filosofia do esporte que se pratica aqui servirá de exemplo para todo o Brasil, pois faz o grande diferencial”, comentou o ex-atleta, enfatizando, ainda, que agora ele descobriu qual era “o segredo” de Mato Grosso do Sul revelar tantos grandes valores para o esporte de quadra, sobretudo no voleibol. “A unificação das forças, sejam esportivas ou governamentais, deve ser um exemplo a ser seguido”, finalizou.

Presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, disse que o empenho pessoal do governador fez a grande diferença.

Empenho pessoal

A abertura da temporada do circuito nacional na Capital, em setembro, terá a presença das 12 melhores duplas brasileiras da modalidade, incluindo medalhistas olímpicos. No ano passado, a arena montada no Parque das Nações Indígenas recebeu um público de 800 pessoas, em média diária, com a participação de 90 duplas no circuito e no open. Nessa disputa, a aquidauanense Talita ficou com o título, junto com a parceira Laissa, e Saymon terminou em segundo com Álvaro Filho.

Para o diretor presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, a confirmação da etapa deste ano em Campo Grande foi conquistada por meio de empenho pessoal do governador Reinaldo Azambuja. “Quando um gestor público manifesta interesse em trazer a competição faz a grande diferença”, comentou. Acrescentando que a disputa nacional também incentiva os atletas locais, além de reconhecer a nossa organização e projetar mundialmente Mato Grosso do Sul.

Presentes também à cerimônia de lançamento, o superintendente do Banco do Brasil, Gláucio Zanettin; os secretários de Estado Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Carlos Alberto Assis (Administração e Desburocratização); deputados estaduais, dentre os quais o presidente da AL/MS, Junior Mochi, e o líder do governo, Rinaldo Modesto; e o presidente da Federação de Voleibol de MS, José Eduardo Amâncio da Mota (Madrugada). (Com assessoria).