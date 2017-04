Esporte Estadual de beach tennis com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 23 de abril, as inscrições para a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A competição será realizada na cidade de Três Lagoas, a 320 km de Campo Grande, nos dias 29, 30 de abril e 01 de maio.

O Circuito é composto de seis etapas em 2017, quatro na capital e duas no interior, a última delas em dezembro na cidade de Bonito. De acordo com o presidente da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Arthur Mário, o nível técnico esta cada vez maior e a modalidade chegando a mais locais, seja como esporte de alto rendimento ou lazer. “Ficamos muito felizes em ver a modalidade chegando nos clubes, nos parques e nas praças, isto nos da certeza que estamos no caminho certo”, destaca Arthur.

Já estão confirmadas as participações do Rei e Rainha da Praia 2017, categoria A, Jailson Paz e Raissa Caroline, do campeão da categoria A na 1ª etapa Leonardo Martins, a dupla campeã do Torneio das Tops Maria Bruzarosco e Aline D’ávila, além dos alunos do projeto social da Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli do Bairro Dom Antônio Barbosa, com o professor Maxsandro Pio.

O torneio tem apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Três Lagoas, Marcus Beach Tennis de Três Lagoas e Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundesporte. As inscrições podem ser feitas pelo email beachtennisfbtms@gmail.com nas categorias duplas femininas, masculinas e mistas, níveis A, B e C e somam pontos para o ranking estadual da modalidade.