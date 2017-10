FUTEBOL Ex-Botafogo, Vasco e Seleção, Carlos Alberto Dias é o novo técnico do Gama

Foto: Reprodução/Correio Braziliense

Campeão carioca pelo Botafogo (1990), bi pelo Vasco (1992 e 1993) e com passagem pela Seleção Brasileira em um amistoso contra a Finlândia, o ex-meia Carlos Alberto Dias será o técnico do Gama no Campeonato Candango de 2018. Autor do gol do título do Botafogo na polemica final do Carioca de 1990 contra o Vasco, Carlos Alberto Dias deve ser anunciado oficialmente ainda nesta terça-feira pelo alviverde. O último clube do técnico foi o Paragominas-PA.

Nascido no Distrito Federal, o treinador iniciou a carreira da mesma forma que a de jogador: longe da capital do país. O primeiro clube como técnico foi o Castanhal, do Pará. Na sequência, comandou Bacabal-MA, Frei Paulostano-PI e retornou ao futebol paraense para comandar o Paragominas. Após três partidas no Paraense, ele foi demitido.

A carreira de Carlos Alberto Dias como técnico está começando. Na primeira oportunidade, ficou no cargo por apenas três jogos no Castanhal-PA, com duas derrotas e um empate. Em novembro do ano passado, conquistou o titulo da Série A2 do Campeonato Sergipano invicto como técnico do Frei Paulistano.