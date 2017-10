Futebol "Exageraram", diz pai de Neymar sobre polêmica com Cavani

Neymar "pai" e Neymar "filho". Foto: Reprodução.

O pai do atacante Neymar comentou a polêmica que seu filho protagonizou ao lado de Cavani, no PSG, clube no qual os dois atletas forma dupla de ataque.

"A história entre Neymar e Cavani ganhou medidas desproporcionais. Exageraram. Tudo está bem entre eles", disse Neymar da Silva Santos ao Telefoot.

O pai do jogador afirmou que se o filho tinha como objetivo a Bola de Ouro, ele deveria ter permanecido no Barça:

“Me surpreendeu a decisão de vir para Paris. Tivemos uma proposta do PSG no ano passado, mas não chegamos a um acordo. A deste ano foi muito interessante. Fui eu quem duvidei até o fim, achava mais fácil ficar cômodo. Mas ele quis arriscar. Tentaram convencê-lo de continuar no Barça, mas ele já havia tomado sua decisão. Queria este objetivo, e veio para o PSG para ganhar a Liga dos Campeões. Temos cinco anos para conseguir, e o clube está no caminho certo. Se seu objetivo fosse a Bola de Ouro, teria ficado no Barça”.

Na vitória do clube sobre o Bordeuax por 6 a 2, pelo francês, Neymar encerrou a dúvida e mostrou que é o novo batedor oficial de penalidades na equipe. Ele cumprimentou Cavani após fazer o gol e os dois fizeram questão de mostrar que estava tudo bem nos bastidores.