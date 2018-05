Esportes Fagner fará exames no Corinthians, mas tem suspeita de estiramento

O lateral-direito Fagner deve fazer exames nesta quarta-feira para saber a gravidade da lesão muscular na coxa direita. A suspeita do departamento médico do Corinthians é de um estiramento no músculo posterior.

Fagner sofreu a lesão aos sete minutos do jogo contra o Atlético-MG, no último domingo. Após a partida, o técnico Fábio Carille disse que deve perder seu lateral titular por alguns jogos. Para a partida contra o Independiente (ARG), nesta quarta-feira, Fagner está vetado.

Nesta segunda, Fagner retornou mais cedo a São Paulo, enquanto a maioria do elenco desembarcou no Aeroporto de Congonhas por volta das 11h20. Outros jogadores também pegaram um voo antes.

Sem Fagner, o Corinthians deve ter Mantuan como lateral-direito titular contra o Independiente (ARG), nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O jovem de 20 anos recebeu apoio de Carille.