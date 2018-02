Campeão Famengo vence Boavista e leva 21º Taça Guanabara 'Caso ele também ganhe a Taça Rio, que começa na próxima semana, estará na final do Estadual'

Atacante do Flamengo Vinícius Júnior Foto: Reprodução/FOX Sports

O jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro tempo. O Boavista valorizou a conquista, ao adotar boa marcação e tentar o ataque. Porém, o Flamengo foi melhor nos comentos decisivos. E, na etapa final, conseguiu fazer com que a melhor qualidade fizesse a diferença: 2 a 0, gols de Kadu Fernandes (contra) e Vinicius Junior, no Kleber de Andrade, em Cariacica.

O 21º trófeu da Taça Guanabara da história do Flamengo classifica o time de Carpegiani à semifinal do Carioca. Caso ele também ganhe a Taça Rio, que começa na próxima semana, estará na final do Estadual. E, neste caso, ela será em jogo único.

Primeiro Tempo

Equilíbrio. Foi assim o primeiro tempo. Ao conseguir marcar Éverton Ribeiro, Everton e Diego, o time de Saquarema correu poucos riscos. E só permitiu ao Rubro-Negro cruzamentos da intermediária. Conseguiu ainda jogar, trocando passes e buscando sempre o centroavante Leandrão.

Segundo Tempo

Rodinei foi a figura nova de Carpegiani para o segundo tempo. O treinador buscou mais efetividade. E dominou a etapa final. Controlou o rival. Pressionou. E contou com a sorte para abrir o placar, no gol contra de Kadu Fernandes. Depois, Vinicius Junior fechou a contagem em gol com assistência de Éverton Ribeiro. Poderia ter aumentado a contagem com chances perdidas por Diego, Dourado e o próprio Vinicius Junior.