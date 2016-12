Futebol Farfán é oferecido ao Corinthians, mas foco do clube ainda é volante

Foto: Felipe Oliveira/AFP

O atacante peruano Jefferson Farfán foi oferecido ao Corinthians como reforço para a temporada de 2017, mas o clube ainda não conseguiu desenvolver as negociações. Com dificuldade para oferecer bons salários e foco total na busca por um volante, o Alvinegro tentará uma definição apenas no próximo ano. A informação do interesse corintiano foi divulgada inicialmente pelo jornal peruano Libero e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O contato para iniciar a negociação partiu dos representantes do atleta, que enxergam o Timão como uma boa oportunidade para o avante se reerguer após jogar menos de 15 jogos oficiais nos últimos 18 meses. Aos 32 anos, Farfán também busca uma chance de voltar a ser convocado para a seleção peruana e, se possível, disputar a Copa do Mundo de 2018.

A primeira pedida salarial do atleta, em torno de R$ 700 mil, no entanto, foi considerada “irreal” pelo clube paulista, sendo praticamente o dobro do salário dado aos mais caros do elenco, como o volante Cristian. Por ter jogado no Al Jazira-EAU nos últimos anos, país com muito dinheiro no futebol, Farfán terá de baixar bastante seus vencimentos se quiser chegar ao CT Joaquim Grava.

Por outro lado, os dirigentes enxergam o atleta como uma possibilidade de “estrela” após o desmanche que sofreu o elenco campeão brasileiro e o mau desempenho apresentado em 2016. O também peruano Cueva, contratado pelo São Paulo no meio do ano passado, é visto como um exemplo de que o mercado sul-americano pode ser útil ao clube.

Outra possibilidade de Farfán no Brasil seria o Fluminense, principalmente pelo fato de o atleta ter trabalhado com o técnico Abel Braga quando esteve no mundo árabe. Sem custos de transferências, ele também só teria de acertar salário para defender o clube carioca.

Volantes: nenhuma unanimidade

Após o fracasso na negociação com o volante Rithely, que teve os valores aumentados “por culpa da divulgação do interesse pela imprensa”, de acordo com o diretor do futebol Flávio Adauto, o Corinthians pena para achar algum nome que seja unanimidade dentre os responsáveis pelas contratações.

Alguns nomes foram oferecidos durante a última semana, na maioria das vezes envolvendo equipes que não fizeram um bom Brasileiro, atletas mais palpáveis para a realidade financeira do Timão. Do exterior, o clube só cogita nomes que venham por empréstimo ou que estejam livres no mercado.