'Gol magro' Festa do Palmeiras termina só na madrugada desta segunda-feira O porco venceu o Vasco por 1 a 0 e conquistou seu 'deca' título do campeonato brasileiro de futebol

Foto: Direitos reservados/Cesar Greco - SE Palmeiras

Ao vencer o Vasco da Gama por 1 a 0, o Palmeiras conquistou com uma rodada de antecipação o seu 10º título do campeonato brasileiro de futebol, isolando-se como o maior vencedor da competição mais importante do futebol nacional. A festa do título só terminou na madrugada dessa segunda-feira (26).

A partida realizada nesse domingo (25), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, começou com o Palmeiras buscando controlar o jogo, mas foi o Vasco que mais ameaçou o gol da equipe paulista, obrigando o goleiro Weverton a fazer várias defesas. A jogada de maior perigo do Palmeiras aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Bruno Henrique chutou para o gol vascaíno de fora da área e a bola passou com perigo rente à trave do goleiro Fernando Miguel.

No segundo tempo, o time paulista passou a dominar mais as ações de ataque, mas sem ameaçar o gol vascaíno. O gol palmeirense que definiu a partida, saiu aos 26 minutos, com o atacante Deyverson. Dudu deu passe em profundidade para Willian, que ajeitou a bola e tocou para Deyverson colocar nas redes: 1 a 0.

Com o 77 pontos e quase 70% de aproveitamento, o Palmeiras ficou com o título da competição com uma rodada de antecedência. Com a derrota, o Vasco caiu para 15ª posição, com 42 pontos, e corre o risco de descer para a série B do campeonato brasileiro.

Comemorações

As comemorações pela conquista do seu 10º título nacional começaram ainda no gramado do Estádio de São Januário, com jogadores, coordenadores técnicos e diretores do Palmeiras se abraçando. A festa continuou no vestiário do time paulista e o ponto alto aconteceu com o banho de água gelada que os jogadores deram no treinador Luiz Felipe Scolari, quando ele dava entrevista para os jornalistas.

Na chegada a São Paulo, no fim da noite desse domingo, os jogadores campeões foram recebidos com uma grande festa da torcida na Academia de Futebol, na Barra Funda, bairro da cidade de São Paulo, que teve as ruas no entorno tomadas pelos torcedores. Os atletas em cima de um trio elétrico acenavam e cantavam junto com a torcida. A festa entrou pela madrugada com os torcedores exaltando o decacampeonato.

Fonte: Agência Brasil