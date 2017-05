Futebol Fla leva vitória com 3 gols para casa e assume a ponta da tabela

Foto: Reprodução/Globo Esporte

A comemoração dos três gols deu o tom do momento do Flamengo: união.

Everton, Leandro Damião e Rodinei, os artilheiros do encabeçaram o 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na noite do sábado (20/05), no Serra Dourado, os craques correram até o banco de reservas e fizeram questão de compartilhar o momento com os colegas e membros da comissão técnica.

O resultado e a postura desta segunda rodada do Brasileirão amenizaram a recente eliminação na Libertadores.

Com o resultado, o time carioca assumiu temporariamente a liderança do campeonato nacional. Tem quatro pontos. Pode perder o posto no domingo. O Dragão, com duas derrotas, ainda não pontuou. É o lanterna.

Com Pará, Ederson e Leandro Damião nas respectivas vagas de Rodinei, Berrío e Guerrero, o Fla não mudou apenas a escalação na comparação com a derrota de quarta-feira. A postura foi outra – facilitada também pela diferença de nível entre Atlético-GO e San Lorenzo, claro.

A equipe carioca, porém, fez a sua parte e buscou o gol. Não deu campo ao rival e teve mais volume: 62% a 38% de posse de bola. Construiu a maior parte das jogadas pela esquerda, com Trauco. Foi o lateral quem cruzou para Damião dividir com Felipe. Na sobra, Everton abriu o placar. O time da casa pouco ameaçou e viveu de chutes de fora da área de Walter.

O panorama continuou o mesmo na etapa final. O Fla conseguiu ser mais efetivo. Logo aos cinco minutos, após lindo lançamento de Trauco, Arão deu assistência para Damião ampliar. Rodinei fez o terceiro, aos 19, após pressão do ataque, com duas ótimas defesas de Felipe. Aos 35 minutos, Vinicius Junior entrou no lugar de Ederson- Zé atendeu ao pedido da torcida. Em três minutos, finalizou pela primeira vez para defesa do goleiro adversário. Fez outra jogada de efeito com chute interceptado pela defesa. O Atlético-GO continuou lento e sem força ofensiva, um rival totalmente dominado.

No segundo jogo após dez meses de recuperação de lesão no joelho esquerdo, Ederson deu susto. Ele dividiu lance com Rodrigo Silva e os dois bateram cabeça. Ambos sofreram cortes no supercílio e precisaram levar pontos no intervalo. Voltaram para o segundo tempo normalmente.

O Flamengo divulgou a escalação oficial com Guerrero entre os titulares. Eram 17h49 (de Brasília). Porém, 19 minutos depois, anunciou que o centroavante não ficaria nem no banco de reservas por conta de desgaste físico.

- Depois do jogo de quarta-feira, o Paolo apresentou dores musculares, mas se colocou pronto, trouxemos ele na expectativa de que se recuperasse. Mas no aquecimento apontou cansaço, então, a gente resolveu poupar – explicou Zé Ricardo (Com Globo Esporte).