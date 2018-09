Treinador Flamengo confirma Dorival Junior como novo treinador

Dorival Junior é o novo técnico do Flamengo. Assim como na demissão de Maurício Barbieri, o anúncio oficial também foi feito via Twitter. Dorival, de 56 anos, chega a Salvador ainda nesta sexta-feira e comanda a equipe contra o Bahia, neste sábado, às 21h, na Fonte Nova.

O contrato de Dorival é válido até dezembro, período no qual o Flamengo disputará os 12 jogos restantes do Campeonato Brasileiro 2018.

Dorival Junior ainda recebe do Flamengo por conta da dívida por atraso de salários em sua primeira passagem, em 2012 e 2013. O treinador chegou a entrar na Justiça do Trabalho e ganhou ação na casa dos R$ 10 milhões. A questão, no entanto, em nenhum momento foi empecilho para o acerto.

Dorival chegou ao Flamengo em meio ao Brasileirão de 2012, em substituição a Joel Santana. No total, ele comandou o time em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas (aproveitamento de 51,3%), sendo demitido já na gestão Eduardo Bandeira de Mello.

Na ocasião, o Flamengo justificou em nota a demissão alegando que "a rescisão contratual reafirma a decisão da nova diretoria em trabalhar pelo equilíbrio financeiro do clube".