Futebol Flamengo controla euforia para seguir ganhando

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A vitória de 2 a 0 sobre o Santos encaminhou a classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil. Além disso, foi o terceiro triunfo consecutivo do time, o que tem deixado a torcida otimista e devolvido a tranquilidade para o Ninho do Urubu. Os jogadores, porém, preferem ser cautelosos em relação ao que vem acontecendo e não querem que a euforia atrapalhe os planos para o futuro.

“Não podemos trabalhar com clima de euforia em um momento como esse, pois estamos muito longe dos objetivos que planejamos para esta temporada. A sequência de vitórias faz retomar um pouco a confiança da torcida, pois nós nunca deixamos de acreditar no potencial que temos e no que queremos para o Flamengo. Justamente por isso que estamos sempre com os pés no chão, pois ainda estamos longe desses objetivos”, disse o meia Diego.

O atacante Leandro Damião concorda. “Quando tivemos uma sequência de maus resultados, depois da conquista do título do Campeonato Carioca, ficamos chateados porque o nosso objetivo era o de ir mais longe na Copa Libertadores. O mau começo de Brasileirão também acabou fazendo com que as críticas aumentassem. Mas a gente nunca deixou de confiar no trabalho e no empenho do grupo. Portanto, também não vamos deixar a euforia atrapalhar os nossos planos”, disse o artilheiro.

O lateral-direito Pará lembrou que o tempo entre um jogo e outro é curto para comemorações. “Nós estamos brigando em três frente e queremos muito a conquista de títulos, portanto, os bons resultados de momento não estão deixando ninguém no clube eufóricos. Apenas estamos confiantes de que o caminho é o certo. O fundamental é encararmos cada partida de cada vez, pois não existe muito tempo para comemorações, como não havia para lamentações. O fundamental é seguirmos na mesma pegada”, disse Pará.

O próximo compromisso do Flamengo será o clássico contra o São Paulo no domingo, às 16h(de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como a quinta-feira foi de trabalho regenerativo, apenas no treino desta sexta-feira que o técnico Zé Ricardo vai definir a escalação que vai a campo.