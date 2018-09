Futebol Flamengo demite Barbieri e já pensa em chamar para o cargo Dorival "Anunciou o clube, após eliminação do Rubro Negro na Copa do Brasil"

Maurício Barbieri é demitido depois de noves meses no cargo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O técnico Maurício Barbieri não resistiu a mais uma eliminação e foi demitido do Flamengo. O clube carioca anunciou a demissão por meio do Twitter, na manhã desta sexta-feira (28).

"Maurício Barbieri não é mais técnico do Flamengo. O treinador deixa o comando do time após 39 jogos, sendo 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. O Flamengo agradece todo empenho e profissionalismo do treinador nestes últimos nove meses."

Na última quarta-feira (26) o rubro-negro foi eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo no Marcanã terminou empatado em 0 a 0. No segundo, no Itaquerão, o Timão venceu por 2 a 1.

Barbieri assumiu o comando do Flamengo no Campeonato Carioca desse ano, após a demissão de Paulo César Carpegiani. De lá pra cá, o time não conseguiu atingir nenhum dos objetivos colocados pelo presidente do clube Bandeira de Mello. Não conseguiu o título do Campeonato Estadual, que ficou com o rival Botafogo.

Na Libertadores, o rubro-negro foi eliminado nas oitavas de final pelo Cruzeiro. No primeiro jogo, em pleno Maracanã, o time perdeu por 2 a 0. No Mineirão, chegou a vencer por 1 a 0, mas acabo eliminado. No Brasileirão, depois de liderar por boa parte do primeiro turno, o Flamengo perdeu posições após a parada da Copa do Mundo e atualmente ocupa a 4ª colocação.

Substituto

O Flamengo já começou conversar contratar o técnico Dorival Júnior. O último trabalho do treinador foi no São Paulo no começo dessa temporada.

Fonte: R7.