Campeonato Brasileiro Flamengo e Botafogo vencem e correm por vaga na Libertadores "O rubro-negro fez 2 a 0 saindo na frente aos 36 minutos"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Botafogo e Flamengo venceram, respectivamente, Sport e Cruzeiro na noite desta quarta-feira (8), em duelos válidos pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguem na disputa por vaga na Copa Libertadores 2018.

Na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), o Flamengo conquistou uma vitória tranquila. Com um gol em cada tempo da partida, o rubro-negro fez 2 a 0 saindo na frente aos 36 minutos, com Everton aproveitando assistência de Felipe Vizeu.

Aos 48, Vinícius Júnior recebeu belo lançamento do autor do primeiro gol e liquidou a fatura para os cariocas. Com a vitória, o Flamengo chegou a 50 pontos e segue em sétimo, enquanto a Raposa tem 51 e continua no quinto lugar.

Um pouco antes, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Botafogo conquistou um grande resultado diante do Sport. O Glorioso abriu o placar em falha do goleiro Magrão, aos 14 minutos do primeiro tempo. O arqueiro tentou sair jogando e acabou desarmado por Bruno Silva, que balançou a rede.

Logo depois, na marca dos 18, Brenner ganhou dividida e a bola ficou com Marcos Vinícius. O meia resolveu arriscar da entrada da área e acertou o cantinho de Magrão, marcando um golaço e ampliando a vantagem para o alvinegro.

Nos últimos minutos do duelo, aos 40, o Sport diminuiu com André, mas a vitória já havia escapado. O Botafogo foi a 51 pontos com o triunfo e segue em sexto. O Sport tem 36 e entrou na zona de rebaixamento, caindo para a 17ª posição.