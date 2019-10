ESPORTE Flamengo e Grêmio jogam hoje na disputa pela semifinal da Libertadores: veja os números Do outro lado haverá confronto entre River Plate e Boca Juniors pelo jogo de volta

Hoje acontece jogo Flamengo x Grêmio que disputam vaga para estar na decisão da Libertadores. Os clubes se enfrentam-se a partir das 21h30 (horário de Brasília) na Arena, pelo jogo de ida das semifinais.

O jogo decisivo gerou tensões até mesmo fora dos campos, Renato Gaúcho [técnico do Grêmio] e Jorge Jesus [técnico do Flamengo], trocaram farpas em entrevistas às emissoras de TV e portais online. A rivalidade oferece ainda mais relevância pelo estilo das equipes. Ambas buscam o gol incessantemente. O que é confirmado pelo poderio ofensivo. Os gaúchos já marcaram 97, enquanto os cariocas somam 100 gols em 2019.

Do outro lado River Plate e Boca Juniors buscam resultados para estarem também nessa final, no jogo de ontem (1) River garantiu vantagem de 2 gols. Os clubes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta no dia 22 de outubro. Na ocasião o River pode perder até de 1 a 0 que segue para final. No entao, nesse momento, segundo os próprios especialistas esportivos, não há favoritismos, dadas as qualidades técnicas das equipes.

Os números podem auxiliar o torcedor a entender a diferença entre as equipes.

O Flamengo, por exemplo, líder de desarmes certos no Brasileirão, aparece em 1º também na Libertadores. Com 191 roubos corretos, o Rubro-Negro está logo à frente do Boca Juniors, segundo colocado com 179. Cuellar, que já deixou a Gávea, era quem vinha liderando o fundamento no ranking individual. A forte pressão dos cariocas ajuda a equipe a ter também uma das maiores posses de bola da competição, com 57% de média. Apenas o River Plate e o Athletico Paranaense - já eliminado -, ambos com 58%, possuem mais.

O River lidera em três estatísticas na Libertadores: aparece com 99 finalizações, 43 viradas de jogo certeiras e cerca de 249 cruzamentos precisos. Ainda conforme o levantamento, o River também tem 349 finalizações, o que mais as realiza. E está invicto, em relação aos outros quatro concorrentes.

Já no quisto de passos curtos, o mais ágil e preciso é o Grêmio. A equipe soma 4193 toques corretos, aproveitamento de 91,5%. É a melhor média de conclusão entre os semifinalistas. Flamengo perde nesse ponto aparecendo em segundo lugar com 4047 passes corretos.

Já no tópico ofensivo, Boca Junior lidera as estatísticas. Boca aparece com 17 gol marcados, 62 acertos ao gol de 139 tentativas. Mas, a melhor média nesse ponto é do Flamengo, que chutou 122 vezes ao gol e acertou 60, aproveitamento de 49,2%.



Veja mais números da Libertadores 2019:

- Dados do Footstats



Time com mais passes certos: Grêmio - 4193

Times com mais assistências para finalização: River Plate e Boca Juniors - 99

Time com mais desarmes certos: Flamengo - 191

Time com mais cruzamentos certos: Palmeiras - 57

Time com mais dribles certos: Internacional - 55

Time com mais lançamentos certos: Cerro Porteño - 183

Time com mais viradas de jogo certas: River Plate - 43

Time com mais finalizações certas: Boca Juniors - 62

Time com mais gols marcados: Palmeiras - 21

Time com mais interceptações - Internacional - 41

Times com maior posse de bola: Athetico-PR e River Plate - 58%