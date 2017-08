Brasileirão 2017 Flamengo é o 1º gigante brasileiro a superar 100 gols na temporada 2017

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo é o primeiro grande clube brasileiro a superar 100 gols na temporada 2017. A marca foi alcançada no último domingo (27), quando o time venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0, pelo Brasileirão. Até agora, a equipe carioca disputou 56 partidas. E segundo informações do blog “Futebol em Números”, do UOL, o rubro-negro também tem a melhor média de gols (1,80).

Em segundo lugar está o Fluminense, que já marcou 94 gols em 2017, em 54 partidas jogadas. Já em terceiro está o Grêmio, com 93 gols em 53 jogos.