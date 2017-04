Futebol Flamengo entra no "templo" para encarar Atlético-PR e precisa de vitória "Depois de vários jogos sem bons resultados o Urubu encara Atlético no Maracanã"

Os times brasileiros voltam a jogar pela Copa Libertadores da América nesta quarta (12) e quinta-feira (13) e a tabela marca o primeiro confronto entre duas equipes nacionais no torneio. Flamengo e Atlético Paranaense vão jogar hoje no Maracanã.

Palmeiras e Peñarol, do Uruguai, também voltam a campo pela Libertadores nesta quarta.

Nem Taça Guanabara nem Taça Rio. Depois de uma série de jogos sem bons resultados, a noite desta quarta-feira ganhou contornos de primeira decisão do Flamengo na temporada 2017. Na incômoda terceira colocação no grupo 4, a equipe precisa vencer para espantar o fantasma de uma nova eliminação precoce na Libertadores. Pela frente, terá que superar um Atlético-PR embalado na competição continental e com desfalques importantes. O jogo acontece às 21h45, no Maracanã.

A última vitória do Flamengo com time completo foi justamente na estreia da Libertadores, diante do San Lorenzo - há mais de um mês: 4 a 0. Chegou a hora de o Rubro-Negro se reinventar.

- Na Libertadores é fundamental vencer em casa. O time tem um adversário dificílimo, que é o Atlético-PR. Adversário este que vêm fazendo boas partidas desde a pré-Libertadores. "A torcida que deve comparecer em massa vai ver uma equipe bem organizada e com muita vontade" , garantiu Zé Ricardo.

Logo agora?

Zé Ricardo tem três desfalques importantes e algumas opções de substitutos. Desde a derrota para o Universidad do Chile (1 a 0), houve intervalo de quatro semanas. Everton e Romulo seguem fora de combate. Berrío, opção importante para o ataque, cumpre o primeiro dos três jogos de suspensão na Libertadores. Zé deve repetir a mesma escalação do time que empatou por 0 a 0 com o Vasco. O 4-3-3 também será mantido, mas o setor ofensivo deve apresentar variação no posicionamento.

Time precisa transformar posse de bola em resultado

Nos últimos jogos o que se viu foi um Flamengo previsível. O time parece ter aberto mão de jogadas em triangulação e passes envolventes, e apostado insistentemente em bolas aéreas. Desta forma, torna mais fácil a marcação e perde a sua principal característica que deu certo em 2016. Em casa e precisando de um resultado, o time precisa reencontrar a forma correta de ditar o ritmo de jogo.

A torcida do Flamengo esgotou todos os seus ingressos. Foram 50.500 vendidos. O público pode chegar a 68.472 torcedores, contando os bilhetes para visitantes e gratuidades.

Por que esse jogo é tão decisivo?

Basta analisar a tabela do Flamengo na Libertadores. O 4 a 0 na estreia, diante do San Lorenzo, não foi o suficiente para que o time ficasse em situação confortável na pausa após a segunda rodada. A derrota para a Universidad Católica empurrou o time para fora da zona de classificação. Garantir os pontos em casa é fundamental.

Após o jogo desta quarta-feira, a equipe do técnico Zé Ricardo encara o Atlético-PR - em duas semanas - na Arena da Baixada. Na rodada seguinte, receberá os chilenos do Católica. A fase de grupos será encerrada em Buenos Aires, contra o San Lorenzo.

Ficha técnica:

Flamengo x Atlético-PR

Maracanã, às 21h45

Flamengo provável: Alex Muralha, Pará, Donatti, Réver, Trauco; Márcio Araújo, Arão, Diego; Mancuello, Gabriel e Guerrero

Atlético-PR provável: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González (João Pedro) Nikão e Crysan; Eduardo da Silva.

Arbitragem: O colombiano Wilson Lamuoroux, auxiliado pelos compatriotas Wilmar Navarro e Dionisio Ruiz, apita o jogo.

Transmissão: TV Globo para RJ, SC, PR, MG (menos Varginha), ES, GO, TO, BA, SE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e DF (com Luís Roberto, Junior, Cristian Toledo e Renato Marsiglia)