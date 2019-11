ESPORTE Flamengo oferece contrato de mais duas temporadas para Jorge Jesus, diz jornal Além da brilhante campanha que o treinador tem feito com o clube, que está perto de conquistar o hepta do Campeonato Brasileiro e ainda decide o título da Copa Libertadores contra o River Plate

Jorge Jesus já recebeu proposta para ficar mais duas temporadas no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo já entregou uma proposta para o técnico Jorge Jesus permanecer no clube. Conforme o jornal português "A Bola", a diretoria propôs um novo vínculo de dois anos com o treinador português, que já está analisando a situação. Para seduzir o comandante, o Rubro-Negro oferece um salário de 6 milhões de euros (cerca de R$ 27,45 milhões) por cada temporada, ou seja, um total de 12 milhões de euros (cerca de R$ 54,90 milhões).

A informação não foi confirmada pelo EXTRA. De acordo com fontes da reportagem, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta de renovação para Jorge Jesus. O atual contrato de Jorge Jesus se encerra em junho de 2020, mas há uma cláusula que pode liberá-lo em dezembro de 2019 se ele assim desejar.

Além da brilhante campanha que o treinador tem feito com o clube, que está perto de conquistar o hepta do Campeonato Brasileiro e ainda decide o título da Copa Libertadores contra o River Plate, o treinador se sente bem no Brasil. Algo que é fundamental para o acordo, conforme "A Bola".

Em cinco meses no comando, o Flamengo de Jorge Jesus está dez pontos à frente do Palmeiras no Brasileirão, sendo que ainda faltam seis rodadas para o fim do campeonato. O treinador conquistou a diretoria, o elenco e a torcida. Ao mesmo, o seu sucesso tem gerado reações controversas no futebol brasileiro — e por vezes, incomodado.

Muitos, como o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, questionam que o português ainda não ganhou nada. Porém, ele pode ganhar três títulos importantes em apenas seis meses no Flamengo. Além do Brasileirão que está praticamente certo, o Rubro-Negro pode vencer a Libertadores e disputar o Mundial de Clubes.