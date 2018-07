Campeonato Brasileiro Série A Flamengo segue líder e enfrenta Santos hoje na Vila Belmiro "Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 no último sábado(21)"

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Após uma longa pausa para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro retornou com emoção total, e a 15ª rodada promete grandes jogos. O líder flamengo, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, embalado pela vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 no último sábado(21), o líder soma 30 pontos e é seguido bem de perto pelo São Paulo(29) e pelo Internacional(26).

Pela Copa Sul-Americana, o Vasco enfrenta a LDU em Casa Blanca, pela segunda rodada da competição.

No futebol internacional, onde a maioria dos clubes europeus fazem a pré-temporada, vários jogos amistosos marcam a rodada.

Campeonato Brasileiro Série A

Santos x Flamengo - 21h45 (Vila Belmiro)

Fluminense x Palmeiras - 19h30 (Maracanã)

Atlético-MG x Paraná - 21h (Independência)

Corinthians x Cruzeiro 21h45 (Arena Corinthians)

Copa Sul-Americana

LDU x Vasco - 19h30 (Arseno Erico)

Bahia x Cerro-URU - 21h45 (Fonte Nova)

Boston River x Banfield 21h45 (Centenário)

Amistosos

Juventus x Bayern de Munique - 20h05 (Lincoln Financial Field / Philadelphia)

Man. City x Liverpool - 21h05 (MetLife Stadium / East Rutherford)

Roma x Tottenham - 23h05 (Qualcomm Stadium / San Diego).

Fonte: Notícias ao Minuto