Esporte Flamengo vence de virada e vai para semifinal da Sul-Americana "Flamengo venceu o Junior de Barranquila, da Colômbia por 2x1"

Em jogo emocionante, o Flamengo venceu o Junior de Barranquila, da Colômbia, por 2x1, ontem (23) à noite, no Maracanã, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Agora, os dois times vão se enfrentar na próxima quinta-feira (29) na Colômbia, às 22h15 (horário de Brasília), para decidir quem irá à final. O Flamengo jogará pelo empate.

O Junior fez 1x0 ainda no primeiro tempo e, na etapa final, o Flamengo foi todo à frente, empurrado pela torcida.

Juan, de cabeça, empatou e coube a Felipe Vizeu fazer 2x1. A torcida rubro-negra comemorou a vitória.

Um choque com um atacante adversário tirou o goleiro do Flamengo, Diego Alves, de campo, com suspeita de fratura da clavícula direita. Ele deve voltar a jogar somente em 2018.