APÓS 38 ANOS Flamengo volta a final da Libertadores com goleada de 5 a 0 sobre o Grêmio Confronto Rubro-Negro e River Plate acontece daqui um mês, em Santiago, no Chile

O clube que irá representar o futebol brasileiro na final da Copa Libertadores é o Flamengo, após vitória por goleada contra o Grêmio no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite de ontem (23).

Flamengo galgou vitória histórica de 5 a 0 sobre o Grêmio. O atacante Gabigol fez dois e o resto da goleada foi completada por Bruno Henrique, Pablo Marí e Rodrigo Caio. Agora, os cariocas enfrentarão na decisão do torneio os argentinos do River Plate, o jogo será disputado em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro.

A arrecadação da partida entre Flamengo e Grêmio foi a terceira maior da história entre clubes brasileiros. A receita bruta no Maracanã foi de mais de R$ 8 milhões. Os 63.409 pagantes (69.981 presentes) bateram o recorde de público em jogos de times brasileiros na Libertadores deste ano

PRIMEIRO TEMPO

Comemoração dos jogadores do Flamengo. Foto: André Durão / GloboEsporte.com

O Rubro-Negro, tinha a vantagem do empate por 0 a 0, no entanto, o estilo Jorge Jesus de montar sua equipe não é nada pacífica. Mas não exerceu a tradicional pressão inicial de quem joga em casa, mas também não dava espaço ao Grêmio no início da partida, como se o técnico estudasse em campo seu adversário, com equipe entrosada, mudanças se necessárias seriam fáceis. O Tricolor trocava passes no meio de campo, mas as jogadas terminavam quase sempre com chutões e erros, o que segundo a equipe de comentaristas da Globo, pode ter colaborado para o resultado. Quando os visitantes pareciam ganhar confiança, o Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique em uma jogada de velocidade com Gabigol. Era só o começo do que estava por vir, a noite histórica também se fez um dos assuntos mais comentados liderando hashtags no Twitter.

SEGUNDO TEMPO

Bruno Henrique e Gabigol no Maracanã. [] @pedrovalefoto / Foto FC #trmaraca

Nos primeiros minutos Renato Gaúcho sentiu o peso das mãos de Jorge Jesus, ao notar em muito pouco tempo o crescimento até o resulto de um segundo gol do Flamengo. Desse momento em diante a torcida gremista se calou, mas mantiveram-se no estádio. Mas a essa altura só deu Rubro-Negro. Gabigol, de novo, Pablo Marí e Rodrigo Caio deram números finais ao chocolate carioca sobre o Tricolor, que ainda tentou alguma coisa no fim, mas sem ao menos assustar o goleiro Diego Alves, que fez apenas uma boa defesa durante os 90 minutos.

DE VOLTA À FINAL

O Flamengo estava sem ir à uma final de Libertadores por 38 anos, a quebra desse jejum aconteceu na noite de ontem. A última vez em que o Rubro-Negro tinha participado de uma decisão da competição continental foi em 1981, quando venceu o Cobreloa, do Chile. Agora, enfrentará o River Plate.

Fonte:*GE