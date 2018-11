Sul-americana Flu e Atlético-PR iniciam disputa por vaga na final da Sul-americana

Dono da melhor campanha da Copa Sul-Americana, o Fluminense entra em campo logo mais, às 20h45 (MS) para enfrentar o Atlético-PR, pela partida de ida das semifinais da competição. Com seis vitórias em oito jogos no torneio, sendo três delas atuando como visitante, o Tricolor vive a expectativa de conseguir mais um bom resultado longe do Rio de Janeiro, especialmente marcando gols na casa do adversário.

Para isso, o time vai precisar superar o retrospecto ruim contra o Atlético fora de casa. A última vitória no Paraná foi em 2015, pelo Campeonato Brasileiro, 2 x 1 gols de Gustavo Scarpa e Fred.

São oito vitórias em 28 jogos no total como visitante. Em compensação, a última vez que as duas equipes se enfrentaram em uma competição eliminatória o Fluminense conquistou a Primeira Liga com vitória por 1 a0, em Juiz de Fora (MG), gol marcado por Marcos Jr.

A novidade para essa partida entre os relacionados é o atacante Cabezas, subindo de produção nos treinamentos, o equatoriano foi inscrito nesta fase da Sul-Americana e pode ser utilizado pelo técnico Marcelo Oliveira.

Outro jogador à disposição do treinador é o lateral Léo, totalmente recuperado de um edema na coxa. O último treino do Tricolor aconteceu com portões fechados, mas é provável que a equipe mantenha a forma de jogar das últimas partidas.

O atacante Cabezas pode ser uma opção na segunda etapa. Ele atuou pela última vez contra o Santos

O outro jogo da semifinal da Sul-Americana ocorre só no final do mês, dia 28, no Maracanã. Até lá o Tricolor vai se concentrar na reta final do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Time de Guerreiros recebe o Sport, também no Maracanã.