Copa do Mundo 2018 França vence a Croácia e conquista a Copa do Mundo da Rússia Os Bleus faturaram a decisão por 4 a 2 e conquistaram o bicampeonato mundial, 20 anos depois do primeiro título, em 1998

AFrança é a campeã da Copa do Mundo da Rússia. Os Bleus venceram a Croácia por 4 a 2, neste domingo (15), no estádio Lujniki, em Moscou, e conquistaram o título pela segunda vez na história - o primeiro foi em 1998, contra o Brasil, há 20 anos.

O triunfo consagra a jovem seleção francesa, liderada pelo novo fenômeno do futebol mundial: Kyllian Mbappé. O atacante de apenas 19 anos marcou uns dos gols do título, em mais uma espetacular apresentação. O tento tornou o camisa 10 o jogador mais jovem a marcar em final de Copa desde Pelé.

Substituído no segundo tempo, o centroavante Giroud deixa a Copa sem marcar gols.

O título da França coloca o técnico Didier Deschamps na história: ele se tornou o terceiro homem a ganhar a Copa do Mundo como jogador (1998) e técnico. Os outros dois são Zagallo e Beckenbauer.Essa foi a terceira final de Copa do Mundo da França. A primeira foi em 1998, quando eles se sagraram campeões ao vencer o Brasil por 3 a 0, e a segunda foi em 2006, quando perderam para a Itália.

OS GOLS DO JOGO

Primeiro tempo

O primeiro gol do jogo saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Griezmann cobrou falta dentro da área, e Mandzukic desviou contra o próprio patrimônio, marcando o primeiro gol contra da história das finais de Copas.

O empate veio 10 minutos depois, aos 27. Modric cobra falta e lança para Vrsalijko no lado direito, e a pipoca na área. Vida escora para Perisisc, que limpa Kanté com o pé direito e solta uma bomba com pé esquerdo e só para no fundo do gol: 1 a 1!E no minuto 32, pênalti para a França! Após consulta ao VAR, juiz marca mão de Perisic. Griezmann cobra e coloca a França na frente outra vez: 2 a 1.

Segundo tempo

O jogo recomeçou com as duas equipes buscando o gol. Só que no minuto 7, a partida foi interrompida. Três torcedores invadiram o campo enquanto a Croácia tentava um contra-ataque com Rakitic.

E aos 15 minutos da segunda etapa, Pogba amplia o placar para a França. O tento nasce com ele mesmo, que dá um belo lançamento para Mbappé, que vai à linha de fundo e cruza. A bola chega para Griezmann, que segura a bola e rola para Pogba. O volante bate de pé direito em cima da zaga, mas pega o rebote e chuta de pé esquerdo para marcar um golaço: 3 a 1.