Futebol Gabriel comemora a sua primeira vitória “no estilo Corinthians”

Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Dizendo-se ansioso para disputar uma partida em Itaquera desde que assinou contrato com o Corinthians, o ex-palmeirense Gabriel enfim pôde pisar no estádio como jogador do clube, na noite de quarta-feira. E já sentiu o sabor de comemorar uma vitória sofrida – o gol do meia Marquinhos Gabriel, que garantiu o triunfo por 1 a 0 no amistoso contra a Ferroviária, só saiu aos 49 minutos do segundo tempo.

“Já ganhamos no estilo Corinthians, como a torcida gosta, sofrido”, aprendeu Gabriel, que era bastante querido pela torcida do agora rival Palmeiras. “É desse jeito: a equipe vai batalhar até o fim, e podem ter certeza de que vamos lutar para vencer todas as partidas. Umas serão mais tranquilas. Outras, mais difíceis”, completou.

A torcida, no entanto, esperava sofrer menos em um amistoso de pré-temporada. O público deu diversos sinais de impaciência no decorrer do jogo contra a Ferroviária. Ao marcar o seu gol, irritado, Marquinhos Gabriel chegou a extravasar com palavrões.

“Como 2016 não foi um ano muito bom para o Corinthians, a torcida vai cobrar. E acho que tem cobrar mesmo”, aceitou Gabriel, saindo em defesa do público. “Na maior parte do jogo, eles não pararam de cantar nem um minuto. Empurraram, empurraram, e o gol saiu em uma hora. Então, eles foram muito importantes”, acrescentou.

Além de ter aprendido a vencer “no estilo Corinthians”, Gabriel já sabe o que fazer para cair logo nas graças dos torcedores. “Se eles virem raça, carrinho, vontade e técnica, vão apoiar até o fim e ter um pouco mais de paciência. Estou muito feliz com a minha estreia na arena. Acho que teremos um ótimo ano”, confiou, prevendo dificuldades para os seus próximos oponentes. “O time que vier jogar aqui sentirá a força que o Corinthians tem.”