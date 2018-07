Solidariedade Garoto com câncer da base do Vasco recebe apoio de clubes e atletas Isaque está internado no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro

O garoto Isaque Souza, da equipe sub-14 do Vasco, diagnosticado com câncer ósseo, gerou uma onda de solidariedade e apoio entre clubes e jogadores. Isaque está internado no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, e desde que o clube tornou a informação pública ele tem recebido milhares de mensagens de apoio. A hashtag #ForçaIsaque passou a ser uma das mais usadas nas redes sociais. "Todos nós do Vasco da Gama estamos enviando bons pensamentos e energia positiva para que você melhore", escreveu o clube cruzmaltino em publicação com a foto do jogador.

A mensagem também veio em forma de vídeo. Yago Pikachu gravou em nome do elenco do Vasco: "Desejamos uma ótima recuperação para você, que Deus abençoe sua vida e que logo logo você possa estar jogando novamente".

O Flamengo, ex-clube de Isaque, também desejou uma boa recuperação ao garoto de 14 anos. "Nossa força e pensamento positivo para o garoto Isaque Souza, atualmente atleta do Vasco da Gama, que está internado no Inca para tratamento de câncer ósseo. Fé na luta, garoto!", publicou o time rubro-negro. O Fluminense foi outro clube que publicou mensagem de apoio nas redes sociais.

Mas não foram só clubes que se mostraram solidários com a luta do jovem volante. Souza, jogador que atualmente defende o Fenerbahçe, da Turquia, mas foi revelado na base vascaína, se manifestou em um vídeo publicado na sua conta no Instagram. "Estarei em oração pela sua vida, não só eu como toda a torcida vascaína, você vai passar por essa e sair muito mais forte. Você é um jovem e tem um futuro brilhante pela frente (...) continue positivo, continue mantendo o foco que vai dar tudo certo", desejou.

O atacante Alexandre Pato foi outro atleta que se sensibilizou com a situação do menino. O jogador, que atualmente está no Tianjin Quanjian, da China, deixou uma mensagem de carinho na foto publicada pelo Flamengo. O atleta relembrou que passou por uma situação parecida quando, aos dez anos de idade, descobriu um tumor e não tinha dinheiro para operar, mas um médico realizou sua cirurgia de graça. "Deus o proteja!!! Passei por uma coisa quase parecida com essa e sei o quanto é difícil! Deus cuide de você Isaque!", escreveu.

Nomes como Maicon (Grêmio), Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Leandro Damião (Internacional), Fellipe Bastos (Sport), Mancuello (Cruzeiro) e Felipe Melo (Palmeiras) também mandaram mensagens positivas para Isaque.

O Vasco informou que os familiares do menino pediram privacidade durante o tratamento e, por isso, não estão concedendo entrevistas.