'ATÉ O FIM' Globoplay põe no ar todos os episódios de documentário sobre título da Libertadores do Flamengo São cinco episódios no total, e o primeiro estará aberto ao público em geral; para assistir a todos os capítulos deste material

Documentário da Globoplay sobre o título do Fla - Até o fim Foto: Reprodução A mais importante conquista do Flamengo após o Mundial de 1981 virou documentário no Globoplay. "Até o Fim" narra sob diferentes perspectivas o título da Libertadores de 2019, vencido no último dia 23. Bastidores, imagens exclusivas, torcida e protagonistas do elenco compõem o histórico material. Nesta sexta-feira (20), véspera da final que pode fazer o Rubro-Negro bicampeão do mundo, o Globoplay coloca no ar o quinto e último capítulo de "Até o Fim". Assim, todos os cinco estão disponíveis. De brinde, o primeiro capítulo está aberto ao público em geral. Confira aqui todos os episódios.