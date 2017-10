Jubs/MS Governo do MS leva delegação de 30 atletas universitários para competição nacional "Mato Grosso do Sul participa de disputas no atletismo, basquete 3×3, judô, natação, tênis de mesa e xadrez"

Trinta atletas de Mato Grosso do Sul embarcarão, nesta terça-feira (17) à noite, em busca de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). A competição que reúne os melhores atletas universitários do País começa no dia 20 e segue até 29 de outubro, em Goiânia (GO). A delegação de MS conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Na etapa de modalidades individuais, de 20 a 22 de outubro, Mato Grosso do Sul participa de disputas no atletismo, basquete 3×3, judô, natação, tênis de mesa e xadrez. Destaque para o judô que, em 2016, deu ao Estado seis das nove medalhas conquistadas na competição. Foram dois ouros e quatro bronzes. Ganhadora de três bronzes no ano passado, Gabriela Paliano, é uma das esperanças de pódio. Em 2016, ela foi a terceira nas categorias pesado e absoluto e integrou o grupo que ganhou o bronze por equipes.

O colega Ayhan Zanella estreia na competição com histórico positivo nos escolares. O jovem judoca foi prata em 2015 e ouro em 2016, garantindo o único primeiro lugar de MS na etapa 15 a 17 anos dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Apesar da pouca idade, o atleta pode surpreender os adversários.

A delegação ainda conta com três judocas medalhistas egressos do JEJ: Aline Neves, Hernandes dos Santos e Vitória Andrade. Os judocas têm resultados expressivos em competições nacionais e são experientes em campeonatos de alto nível. A estreia nos Jubs não deve pesar no desempenho.

Coletivas

A segunda parte da delegação viaja para Goiânia no dia 22. Na bagagem, a meta de superar as três medalhas conquistadas em 2016. Ano passado, MS subiu ao pódio apenas na terceira divisão: ouro masculino de vôlei, prata feminina de handebol e bronze masculino de futsal.

A expectativa é boa, porém a missão não é fácil. Cinco equipes – todas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) – estão na primeira divisão e enfrentam a elite do esporte universitário nacional. As meninas representam o Estado no basquete, no futsal e no vôlei. Os garotos, no basquete e no handebol. Destaque para o time feminino de futsal, considerado um dos melhores do Brasil que espera chegar ao pódio e para o masculino de handebol que venceu a Conferência Sul da Liga do Desporto Universitário (LDU) enfrentando equipes de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na segunda divisão, estão os recém promovidos times masculino de vôlei e feminino de handebol. As meninas da Unigran Dourados, vices em 2016, voltam aos Jubs em busca de mais uma medalha. Os garotos da UCDB têm a missão de chegar pelo menos à semifinal dos jogos.

Na terceira divisão está o time masculino de futsal que, este ano, é composto por atletas da Funlec. A meta é subir de divisão.

Os ônibus com as delegações saem às 20h, do Poliesportivo Dom Bosco. O embarque das individuais será nesta terça-feira (17/10) e das coletivas no dia 22. (Com assessoria).