“Copa dos Campeões” Grande final do JEMS acontece no final deste mês em Naviraí "A equipe vencedora representará MS no JEB"

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (JEMS) modalidade Futsal terminaram no domingo (13) na cidade de Coxim com os quatro classificados na categoria (feminina e masculina) que irão disputar as finais coletivas da “Copa dos Campeões”, de 24 à 26 de agosto em Naviraí.

Foram 45 municípios participantes dos Jogos Escolares de MS, os melhores colocados que vão disputar a final do JEMS (futsal) no masculino são, Cassilândia (EE São José), Deodápolis (EE Porto Vilma), Sonora (EE Com. Maurício Coutinho Dutra) e Três Lagoas (EM Profª Maria Eulália Vieira).

Já no Futsal Feminino os classificados para a fase final são Amambai (EM. Pólo Indígena Mbo’eroy Guarani), Dourados (EE Presidente Vargas), Juti (EE 31 de Março) e Três Lagoas (EE Luiz Lopes de Carvalho).

A mudança do JEMS neste ano, segundo o Coordenador Geral dos Jogos Escolares do MS (JEMS), Paulo Ricardo, foi feito em todas as modalidades, futsal, voleibol, basquetebol e handebol.

“A cada anos buscamos trazer uma inovação para o JEMS, e desta vez modificamos os locais e as datas das finais, as quatro melhores equipes classificadas terão mais tempo de treinamento e preparação”, ressalta.

Os quatro melhores classificados no JEMS de voleibol masculino e feminino também estarão disputando as finais em Naviraí, já os classificados do basquetebol e handebol disputarão as finais em Rio Brilhante-MS.

Os vencedores da “Copa dos Campeões” representarão o MS nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB) em novembro na cidade de Natal (RN).