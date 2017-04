Esporte Grande torneio de Muaythai vai para sua segunda edição na Capital "Realizado por professores e presidentes da liga do esporte trás o lutador Thomas Almeida nessa edição"

Torneio já tradicional de Muaythai realizado pelos professores Marcos Ramos e Raphael Lubacheski, presidente e vice-presidente da Liga Sul Mato Grossense de Muaythai, acontece no próximo dia 22 de abril no Ginásio de Esportes Colégio Status. O evento conhecido como NAK ROB está em sua segunda edição.

De acordo com a organização do evento, ao todo estão inscritos 30 participantes, em modalidades entre lutas Pro-am e profissionais, na qual serão lutas casadas e GPs com disputas de cinturões, com atletas de alto nível e convidados profissionais.

Os vencedores de cada modalidade receberão premiações, cinturões e medalhas. E nessa edição haverá dois grandes desafios, uma luta de Boxe e outra Jiu Jitsu com atletas renomados no âmbito estadual e nacional. Uma das grandes novidades é a presença Vip de Thomas Almeida ATLETA do UFC.

Cronograma do torneio

Lutas Pro-am entre:

Clodoaldo Gomes x Rogério da Cruz (67 kg);

Jackson Canhete x Francisco Faka (63,5 kg);

Mateus Cebola x Alef dos Santos (63,5 kg);

Julio Massara x Sydnei Santos (63,5 kg).

Super luta de Jiu-Jitsu : Breno Carioca x Giovani Cowboy.

Super luta de boxe entre: Luís Cláudio x Antônio Marcos .

Super Luta Pro entre: Jefferson Christopher x Gabriel Rodrigues (67 kg).

Disputa direta do cinturão 54 kg Junior entre: Kristofer Araujo x Lukas Kaiser.

Atletas que disputarão o GP 63,5 kg Feminino adulto (cinturão): Thiéli Bueno, Carol Acda, Aline Santana, Tainá Coelho.

Atletas que disputarão o GP 86 kg Masculino adulto (cinturão): Alex Lescano; Gilmar Rufino; Bruno Pacheco; Aldo Ocampos.

Grandes disputas diretas profissionais valendo o cinturão entre: Victor Henrique x Joemerson Leite (57kg); Wagner da Silva x Gustavo Henrique (67kg); Debora Santos x Karol Pimentinha (54 kg).

Serviço- A entrada 20,00 antecipado e 30,00 na hora. O colégio Status fica localizado na Rua Pedro David de Medeiros, 210 no Bairro Jardim Paulista. O torneio é previsto para ser iniciado às 18:00h do dia 22 de abril.

Confira o vídeo e o convite de Thomas Almeida: